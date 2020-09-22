Masterchef son bölümde yapılan mıhlama, izleyicilerin dikkatini çekti ve daha önce yapmamış olanlar araştırmalara başladı. Arama motorları üzerinden dün akşamdan itibaren Mıhlama nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef mıhlama tarifi sorgulamaları yapılıyor. Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin keyifle yiyeceği, çok zamanınızı almayacak olan mıhlama tarifini haberimizde derledik.
MASTERCHEF MIHLAMA TARİFİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı mısır unu
1 su bardağı su
1 kase çeçil peyniri ya da kaşar peyniri
Yapılışı
2 yemek kaşığı tereyağı eritelim.
Mısır ununu ekleyip kavuralım.
1 su bardağı suyu ilave edip karıştıralım.
Doğradığımız peynirleri ilave edip karıştıralım.
İsterseniz üzerine biraz daha tereyağ kızdırıp dökebilirsiniz. Afiyet olsun.
MIHLAMA YAPARKEN PÜF NOKTALAR NELERDİR?
Mıhlama yaparken yukarıdaki peynirlerin dışında kolot yada dil peyniri de kullanabilirsiniz.
Mısır ununu rengi dönene kadar kavurmalısınız.
Su yerine süt kullanabilirsiniz.
Mıhlama yaparken tereyağı miktarını biraz daha arttırabilirsiniz.
Tuz oranını kullandığınız peynirin tuzluluk oranına göre ayarlamalısınız.
MIHLAMA KAÇ KALORİ?
1 porsiyon mıhlama yaklaşık olarak 489 kaloriye denk gelmektedir.