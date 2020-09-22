Masterchef son bölümde yapılan mıhlama, izleyicilerin dikkatini çekti ve daha önce yapmamış olanlar araştırmalara başladı. Arama motorları üzerinden dün akşamdan itibaren Mıhlama nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef mıhlama tarifi sorgulamaları yapılıyor. Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin keyifle yiyeceği, çok zamanınızı almayacak olan mıhlama tarifini haberimizde derledik.