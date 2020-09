Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Ümit Can Uygun kimdir, kaç yaşında? Aleyna Çakır’ın ölümünde baş şüpheli…

Aleyna Çakır ölümü sonrası Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Ümit Can Uygun kimdir, kaç yaşında? Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli şekilde ölümü sonrası tüm Türkiye ATV ekranlarına kilitlendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü tartışılıyordu. Çakır'ın ailesi, Aleyna'nın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından öldürülmüş olabileceğini belirtiyordu. Programda Uygun'un annesiyle ilgili ortaya çıkan bir iddianın ardından şok bir gelişme daha yaşandı. Ümit Can Uygun annesi Gülay Uygun ölü bulundu. Peki, Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Ümit Can Uygun kimdir?

ÜMİT CAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Aleyna Çakır olayında sosyal medyada canlı yayında genç kadının baygın olduğu anları paylaşan ve yaptıkları ile övünen Ümit Can Uygun olayın ardından tutuklanmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

ÜMİT CAN UYGUN KİMDİR?

Aslen Yozgatlı olan Ümit Can Uygun, Ankara'da ikamet ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Ümit Can Uygun, Ankara'da ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi.