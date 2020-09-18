Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Ümit Can Uygun kimdir, kaç yaşında? Aleyna Çakır’ın ölümünde baş şüpheli…

Aleyna Çakır ölümü sonrası Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Ümit Can Uygun kimdir, kaç yaşında? Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli şekilde ölümü sonrası tüm Türkiye ATV ekranlarına kilitlendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü tartışılıyordu. Çakır'ın ailesi, Aleyna'nın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından öldürülmüş olabileceğini belirtiyordu. Programda Uygun'un annesiyle ilgili ortaya çıkan bir iddianın ardından şok bir gelişme daha yaşandı. Ümit Can Uygun annesi Gülay Uygun ölü bulundu. Peki, Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Ümit Can Uygun kimdir?
ÜMİT CAN UYGUN TUTUKLANDI MI?
Aleyna Çakır olayında sosyal medyada canlı yayında genç kadının baygın olduğu anları paylaşan ve yaptıkları ile övünen Ümit Can Uygun olayın ardından tutuklanmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
ÜMİT CAN UYGUN KİMDİR?
Aslen Yozgatlı olan Ümit Can Uygun, Ankara'da ikamet ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Ümit Can Uygun, Ankara'da ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi.
ANNESİ ÖLÜ BULUNDU
Aleyna Çakır'ın evinde banyoda asılı olarak bulunmasının ardından olayın intihar değil cinayet olduğunu belirten ailesi, Müge Anllı'ya başvurmuştu. Haftalardır Müge Anlı'nın takip ettiği olayda görgü tanıkları canlı yayına bağlanarak, bildiklerini paylaşıyordu.
Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünen birçok görgü tanığı aynı zamanda savcılığa ifade de verdi. Olaylar araştırılırken bir görgü tanığının, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında söylediği ifadeler herkesi şok etmişti.
Ankara'da Aleyna Çakır'ın intihar ettiği iddiasıyla başlayan olayın ardından, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü şüpheleri vardı. Müge Anlı'nın programına başvuran Aleyna Çakır'ın ailesi olayın araştırılmasını istiyordu. Programa katılan görgü tanıkları, olayın aydınlatılması için gördüklerini aktarmaya başladı.
Bir görgü tanığının Müge Anlı Canlı yayına bağlanarak, Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'u bir düğünde gördüğünü ve yanında 19 yaşlarında birçok kızın olduğunu, kızların Gülay Uygun'a "yurt anne" dediklerini aktarmıştı. Görgü tanıkları öğretmen olan Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti. Bu olaylardan sonra Gülay Uygun (48) yakın bir akrabasına ait bir evin dağlık alanında başından vurulmuş olarak ölü bulundu.
GÜLAY UYGUN NASIL ÖLDÜ?
Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.
Annesi Gülay Uygun'un intiharı üzerine oldukça üzülen Ümit Can Uygun, Müge Anlı'nın programında annesi hakkında ortaya atılan ifadelere sert çıktı. Annesinin görgü tanıklarının suçlamalarına dayanamayarak intihar ettiğini açıklayan Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.
Gülay Uygun'un intihar mektubu bıraktığını söyleyen Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, masum bir kadına iftira atıldığını belirterek şunları söyledi; "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.