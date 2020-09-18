Aleyna Çakır olayı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı Ümitcan Uygun'un annesi Gülay'ın intiharına ne dedi?
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Aleyna Çakır cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Aleyna'yı öldürdüğü iddia edilen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, 2 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. Gülay Uygun'un intihar mektubunda ise 'Ölümünden Müge Anlı sorumludur' yazdığı iddia edildi. Bu şok gelişmeden sonra Müge Anlı'nın ne diyeceği merak konusu oldu. Müge Anlı bugünkü canlı yayında olaya ilişkin konuştu. Peki Gülay Uygun kimdir? Gülay Uygun'un ölüm nedeni nedir? Peki Gülay Uygun neden intihar etti?
MÜGE ANLI ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY'IN İNTİHARINA NE DEDİ?
Müge Anlı intihara ilişkin 'o kadar çok üzüldüm ki' diyerek intiharın perde arkasında başka olaylar olduğunu ima etti. 'Bu yoldan dönmeyeceğim' diyen Müge Anlı şunları söyledi:
*Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.
*Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.
GÜLAY UYGUN ÖLDÜ MÜ?
Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek genç kızın cinayete kurban gittiğini iddia etmişlerdi. Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası sonrasında Bakanlık harekete geçmişti. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş halde ölü bulundu.
GÜLAY UYGUN NEDEN İNTİHAR ETTİ?
Ankara'da Aleyna Çakır'ın intihar ettiği iddiasıyla başlayan olayın ardından, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü şüpheleri vardı. Müge Anlı'nın programına başvuran Aleyna Çakır'ın ailesi olayın araştırılmasını istiyordu. Programa katılan görgü tanıkları, olayın aydınlatılması için gördüklerini aktarmaya başladı. Bir görgü tanığının Müge Anlı Canlı yayına bağlanarak, Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'u bir düğünde gördüğünü ve yanında 19 yaşlarında birçok kızın olduğunu, kızların Gülay Uygun'a "yurt anne" dediklerini aktarmıştı. Görgü tanıkları öğretmen olan Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti. Bu olaylardan sonra Gülay Uygun (48) yakın bir akrabasına ait bir evin dağlık alanında başından vurulmuş olarak ölü bulundu.
ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN NASIL ÖLDÜ?
Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun nasıl öldü araştırılıyor. Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.
ÜMİT CAN UYGUN ANNESİ HAKKINDA KONUŞTU
Annesi Gülay Uygun'un intiharı üzerine oldukça üzülen Ümit Can Uygun, Müge Anlı'nın programında annesi hakkında ortaya atılan ifadelere sert çıktı. Annesinin görgü tanıklarının suçlamalarına dayanamayarak intihar ettiğini açıklayan Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.
GÜLAY UYGUN'UN İNTİHAR MEKTUBUNDA NE YAZIYOR?
Olayın duyulmasının ardından Gülay Uygun'un intihar etmeden önce bir intihar notu bıraktığı açıklandı. Peki Gülay Uygun'un intihar mektubunda ne yazıyor? Gülay Uygun'un intihar mektubu bıraktığını söyleyen Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, masum bir kadına iftira atıldığını belirterek şunları söyledi; "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.
GÜLAY UYGUN KİMDİR?
3 Haziran tarihinde Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunarak durumu Müge Anlı'ya kadar taşımışlardı. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı her defasında işaret etmişlerdi.