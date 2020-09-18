MÜGE ANLI ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY'IN İNTİHARINA NE DEDİ?

Müge Anlı intihara ilişkin 'o kadar çok üzüldüm ki' diyerek intiharın perde arkasında başka olaylar olduğunu ima etti. 'Bu yoldan dönmeyeceğim' diyen Müge Anlı şunları söyledi:

*Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.

*Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

GÜLAY UYGUN ÖLDÜ MÜ?

Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek genç kızın cinayete kurban gittiğini iddia etmişlerdi. Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası sonrasında Bakanlık harekete geçmişti. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş halde ölü bulundu.