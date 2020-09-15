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    • 15.09.2020 Gazete
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    Le Mesurier'in ölü bulunduğu eve kiralık tabelası asıldı

    İngiliz eski istihbaratcı , 2019'da 'deki evinin sokağında ölü bulundu. , evi boşalttı. 3 katlı binaya kiralık tabelası asıldı.

    Haberler Güncel Le Mesurier'in ölü bulunduğu eve kiralık tabelası asıldı
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