Le Mesurier'in ölü bulunduğu eve kiralık tabelası asıldı

İngiliz eski istihbaratcı James Gustaf Edward Le Mesurier, 2019'da İstanbul Karaköy'deki evinin sokağında ölü bulundu. Eşi Emma Hedvig Christina Winber, evi boşalttı. 3 katlı binaya kiralık tabelası asıldı.
Ancak kirası 60 bin TL'den 50 bin TL'ye indirilen eve, kiracı bulunamadı. Esnaf, "Kiralamak için gelenler oluyor. Ancak ajanın öldüğü bina olduğunu öğrenince vazgeçiyorlar" dedi.
Ancak kirası 60 bin TL'den 50 bin TL'ye indirilen eve, kiracı bulunamadı. Esnaf, "Kiralamak için gelenler oluyor. Ancak ajanın öldüğü bina olduğunu öğrenince vazgeçiyorlar" dedi.