İstanbul’a yeni düzenleme

İstanbul Valiliği, Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Raylı sistem araçlarında kapasitesinin yüzde 50'si, metrobüslerde ise üçte biri kadar ayakta yolcu alınacağı vurgulandı.

ATEŞ HATTI

Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Artan vaka sayılarına karşı yeni tedbirler alındı. Minibüslerde ayakta yolcu taşınması yasaklandı. Ancak mega kent İstanbul'a yasaklar da salgın da hiçe sayıldı! Esenyurt'ta bir minibüs trafik ekiplerinin denetimine takıldı. Araçtan 12 yerine 33 kişi çıktı! Tıka basa yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.





İstanbul'da yasaklar hiçe sayıldı. Esenyurt'ta bir minibüsten 12 yerine 33 yolcu çıktı! Metrobüsteki kalabalığa ise tepki yağdı