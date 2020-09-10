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    • 10.09.2020 Gazete
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    ’a yeni düzenleme

    Valiliği, Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Raylı sistem araçlarında kapasitesinin yüzde 50’si, metrobüslerde ise üçte biri kadar ayakta yolcu alınacağı vurgulandı.

    İstanbul’a yeni düzenleme

    Valiliği, Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Raylı sistem araçlarında kapasitesinin yüzde 50'si, metrobüslerde ise üçte biri kadar ayakta yolcu alınacağı vurgulandı.

    ATEŞ HATTI
    Türkiye    , Coronavirüs'e savaş açtı. Artan vaka sayılarına karşı yeni tedbirler alındı. Minibüslerde ayakta yolcu taşınması yasaklandı. Ancak mega kent İstanbul'a yasaklar da salgın da hiçe sayıldı! 'ta bir minibüs trafik ekiplerinin denetimine takıldı. Araçtan 12 yerine 33 kişi çıktı! Tıka basa yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.


    İstanbul'da yasaklar hiçe sayıldı. Esenyurt'ta bir minibüsten 12 yerine 33 yolcu çıktı! Metrobüsteki kalabalığa ise tepki yağdı

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