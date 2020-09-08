Gerilimin bir saniye bile düşmediği Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamlelerini durduramayan Yunanistan, NATO'nun çabasını da boşa çıkarıp tamamen Fransa'ya sarıldı. 12 Eylül'de NAVTEX süresi biten ve uzatılması beklenen Oruç Reyis'in faaliyetleri Yunan medyasında manşetlerde. Kathimerini'de Vassilis Nedos imzasıyla yayımlanan analizde Oruç Reyis sismik araştırma gemisi ve yanındaki Türk donanmasının zaman zaman Yunan kıta sahanlığına girdiği ileri sürüldü, Meis adasına ise mesafenin 35 deniz mili olduğu yazıldı. Peki Doğu Akdeniz son dakika haberleri nedir? Doğu Akdeniz son dakika gelişmeleri sayfamızda yer alıyor
12 Eylül'den sonra Oruç Reis'in Meis yakınlarına gelebileceğini yazan Yunan medyası, Başbakan Miçotakis ve Fransa lideri Macron'un Perşembe günü buluşacağını yazıyor. Masada savaş uçakları, denizaltılar ve fırkateynlerin de olduğu silah satışı var. Yunan ordusu ise yeni bir adım atıyor. 12 Eylül'den sonra Oruç Reyis'in Meis'in yanı başında belirebileceğini savunan Nedos, Atina'nın üçü ana olmak üzere en kötü dört senaryoya hazırlandığını bildiriyor. Bunlardan ilki, NAVTEX ilan ederek Meis çevresini 6 mile kadar kapatmak.
İkinci senaryo, Türkiye'nin NAVTEX'ine göre Oruç Reyis yalnızca Meis değil Rodos, Kerpe ve Girit gibi adaların yakınlarında da tarama yapabiliyor. Buna karşılık Atina Mısır'la yaptığı anlaşmayı sahaya sürecek. Nedos'a göre, iki ülkenin imzaladığı ve Türkiye'nin yok hükmünde saydığı söz konusu anlaşma bölgeyi kapsıyor.
Üçüncü senaryo ise, Oruç Reyis Meis'e altı mil kadar yaklaşmasa da bir psikolojik savaşın verilmesi. Kaş'a konuşlanıp Meis'ten görüntü alan televizyon kameraları naklen yayın yaparken, adadaki Yunan askerleri de ekrana geliyor.
Açıkça sorunlu ancak gerilimi daha az tırmandıran dördüncü bir senaryoda, 'Oruç Reis' mevcut konumunun biraz kuzeyine doğru hareket edecek ve bu, bölgedeki endişeyi ve anlaşmazlığını silahlı kuvvetlerin çatışmasına gerek olmadan devam ettirecek.
Yazara göre, Atina'da tüm askeri seçenekler masada ancak aynı zamanda Berlin ve Washington odaklı diplomatik çabalar da tüm hızıyla sürüyor.
Kathimerini'deki bir başka haberde, Yunanistan'ın halihazırdaki en önemli müttefiki Fransa'dan Türkiye'yi hedef alan yeni açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ankara'yı müzakerelere başlama veya yaptırımla tehdit etti.
24-25 Eylül tarihinde AB zirvesinin toplanacağını hatırlatan Fransız bakan Le Drian Türkiye'nin geri adım atmaması halinde yaptırımın gündeme geleceğini iddia etti, "Elimizde az seçenek yok ve Ankara bunu biliyor" ifadesini kullandı.
Ethnos gazetesi ise, 10 Eylül'de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Fransa lideri Emmanuel Macron'un buluşacağını, görüşmede 18 Rafale jetinin satışı için imza atılabileceğini yazdı.
Gazeteye göre, Türkiye korkusuyla Fransa'ya sığınan Yunanistan ayrıca Rafale savaş uçaklarının yanı sıra denizaltılar, fırkateynler ve Mirage 2000 jetleri almayı planlıyor.
Yunanistan'ın silahlanmasının faturası ise, ilk hesaplamalara göre yaklaşık 10 milyar euro. Yunan ordusu ayrıca 5 bin kadar profesyonel piyadeyi de askere alacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin katılımıyla sürüyor. 10 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor.
Tatbikatta; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla;
Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekâtı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde, Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra ediliyor. Ülkemizin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikat planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.
Doğu Akdeniz'de müttefikleri Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs'la Ağustos ayında tatbikat yapan Yunanistan, Türkiye'nin azılı düşmanı Birleşik Arap Emirlikleri ile de tatbikata girişti.
Libya'dan Suriye ve Filistin'e her alanda Türkiye'nin karşısında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Girit Adası'ndaki Suda hava üssüne gönderdiği dokuz savaş uçağının fotoğrafları Yunan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 12 Ağustos tarihinde Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini ilan etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, Yunanistan ve müttefiki Fransa Girit açıklarında ortak tatbikata girişmişti.
Yunanistan'da Türkiye korkusu dışa vurdu!
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Skai TV'ye yaptığı konuşmada, "Fransa bizim için değil, Libya için Doğu Akdeniz'de. Kimse Yunanistan'ın çıkarları için ölmüyor. Bana göre, iki önemli iletişim hatası yaptık. Birincisi, '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan öyle, Erdoğan böyle' dedik. Oysa Erdoğan, 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. İkincisi, Türkiye bölgesel süper bir güç" dedi. Kanelli, Atina'nın AB ve NATO üyeliğine karşı çıkan bir isim.
'AVRUPA BİZDEN BIKTI'
Ta Nea Gazetesi'nden Hristos Papahristu, "Yunanistan'ın önünde iki seçenek var. Birincisi, kısa sürecek bir savaş. Burada, Türklerin Meis Adası'na saldırması gibi bir tehlike var. Geri alabilmek için 50-60 yıl müzakere yapılması gerekir. İkinci seçenek, diyalog. Burada da ağır bir 'siyasi yenilgi' tehlikesi var. Yani Türkiye'nin sürekli taleplerde bulunacağı ve Yunanistan'ın da taviz vermek zorunda kalacağı bir süreç. Sürekli olarak '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan tahrik ediyor, saldırıyor' demek, ne gerçekçiliktir ne de gerçek ile ilgisi vardır. Erdoğan her tahrik ve tehdit ettiğinde, Avrupa'ya koşmak da bir çözüm değil. Avrupa bize daha ne kadar tahammül edecek. Bizden bıktılar. Biz kendimizin haklı, Türkiye'nin haksız olduğuna sadece birbirimizi inandırdık. Gerçekçi olmalıyız. Aksi takdirde sırtımızı güreş minderinde, Avrupa'yı da karşılaşmanın bitmesi için geri sayan hakem olarak görebiliriz." şeklinde konuştu.
'MACRON'A UYMAYALIM'
Kathimerini Gazetesi'nden Kostas İordanidis, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un Erdoğan ile çekişmesi, şüphesiz Atina ve Kıbrıs'a (Rum kesimi) rahat bir nefes aldırıyor. Bu stratejik çekişmenin özü, bölgeden çekilmesi öngörülen ABD'nin boşluğunu kimin dolduracağıdır. Yunanistan'ın, Fransa'nın bölgedeki hedefleri ile bütünleştiği izlenimi vermesi tehlikelidir. Fransa'nın bu dönem Yunanistan'a desteği şüphesiz önemlidir. Ancak rotayı Macron'un yönüne kırmak, geçici bir şey olmaktan öteye gitmemelidir. Çünkü herhangi müttefik bir ülkenin, NATO dışındaki arzuları ile bütünleşmek, sonuçları kestirilemeyecek tehlikeler barındırır." dedi.