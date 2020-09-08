Üçüncü senaryo ise, Oruç Reyis Meis'e altı mil kadar yaklaşmasa da bir psikolojik savaşın verilmesi. Kaş'a konuşlanıp Meis'ten görüntü alan televizyon kameraları naklen yayın yaparken, adadaki Yunan askerleri de ekrana geliyor.

Açıkça sorunlu ancak gerilimi daha az tırmandıran dördüncü bir senaryoda, 'Oruç Reis' mevcut konumunun biraz kuzeyine doğru hareket edecek ve bu, bölgedeki endişeyi ve anlaşmazlığını silahlı kuvvetlerin çatışmasına gerek olmadan devam ettirecek.