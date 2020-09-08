



Atina yönetimi, Türkiye ve Yunanistan'ın 'teknik görüşmeler yapılarak sorunların çözülmesi ve çatışmanın önlenmesi' önerisi yapan NATO'ya önce olumlu yanıt verip sonra yalanladı. Türkiye sorunların çözümü için diyalogdan yana olduğunu en üst kademeden ifade ederken, Yunanistan Türkiye'nin tehdit dili kullandığını iddia ediyor. Bu sayede kendine yer edinmeye çalışıyor. Fransa'yı tam olarak arkasına almak için Perşembe günü Macron ile masaya oturacağı ve 10 milyar euro'luk silah ve firkateyn için imza atacağı iddia ediliyor...