Atina yönetimi, Türkiye ve Yunanistan'ın 'teknik görüşmeler yapılarak sorunların çözülmesi ve çatışmanın önlenmesi' önerisi yapan NATO'ya önce olumlu yanıt verip sonra yalanladı. Türkiye sorunların çözümü için diyalogdan yana olduğunu en üst kademeden ifade ederken, Yunanistan Türkiye'nin tehdit dili kullandığını iddia ediyor. Bu sayede kendine yer edinmeye çalışıyor. Fransa'yı tam olarak arkasına almak için Perşembe günü Macron ile masaya oturacağı ve 10 milyar euro'luk silah ve firkateyn için imza atacağı iddia ediliyor...
BLOOMBERG: TÜRK DONANMASI GÜÇLÜ
ABD merkezli Bloomberg, bölgede gerilimi artırmak isteyen Yunanistan ve destekçisi Fransa'nın tutumuna karşı Ankara, Oruç Reis'e eşlik etmek üzere donanmaları devreye aldığını yazdı. Başkan Erdoğan'ın Türk donanmasını güçlendirdiğine dikkat çeken gazete, Ankara'nın stratejik bağımsızlık konusunda hedefe yürüdüğünü anlattı.
ERDOĞAN STRATEJİK AKIL
Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirtti. "Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç. Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz" dedi.
Kanelli, "Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" diyerek Miçotakis'i eleştirdi.
NATO'YA MAVİ VATAN MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach'i kabul etti. Görüşmede Bakan Akar, "Türkiye'nin Kıbrıs dâhil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğunu" bildirdi. Akar sorunların çözümü için de "uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verildiğini" söyledi.