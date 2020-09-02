Şimdi corona düşünsün

Yurdum insanı, Coronavirüs'e savaş açtı! Adanalılar virüsten korunmak için şalgam suyuna sarıldı! C vitamini deposu şalgam suyunun satışları yüzde 25 arttı! 35 yıldır şalgam suyu satan Nesrin Hitay, "Artık faydalarını tüm Türkiye öğrendi. Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı şalgam içelim, Coronavirüs olmayalım" dedi.

SONUNDA BEŞARDI

Tekirdağ'da bir vatandaşın Coronavirüs ile mücadelesi şaşkınlık yarattı! Çorlu'da yaşayan kronik astım hastası Mustafa Sümek (47), 2 Nisan'da rahatsızlandı. Öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Tam 5 ay yoğun bakımda kaldı. Dün, normal servise alındı. Müşerref Sümek "Çok zor bir dönemden geçti, şimdi yeniden doğmuş gibi" ifadesini kullandı.

VAKALAR ARTTI OKULLAR AÇILDI

Avrupa, Çin'den sonra salgının ikinci üssü haline geldi. İkinci dalga paniği yaşanırken Çin, İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya ve İspanya'da yeni eğitim ve öğretim dönemine geçildi. Öğrenciler, okula maske ile gitti.