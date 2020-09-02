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    • 02.09.2020 Gazete
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    Şimdi corona düşünsün

    Yurdum insanı, Coronavirüs'e savaş açtı! Adanalılar virüsten korunmak i na sarıldı! C vitamini deposu şalgam suyunun satışları yüzde 25 arttı! 35 yıldır şalgam suyu satan , "Artık faydalarını tüm öğrendi. Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı şalgam içelim, Coronavirüs olmayalım" dedi.

    Şimdi corona düşünsün

    Yurdum insanı, Coronavirüs'e savaş açtı! Adanalılar virüsten korunmak i şalgam suyuna sarıldı! C vitamini deposu nun satışları yüzde 25 arttı! 35 yıldır şalgam suyu satan , "Artık faydalarını tüm öğrendi. Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı şalgam içelim, Coronavirüs olmayalım" dedi.

    SONUNDA BEŞARDI
    'da bir vatandaşın Coronavirüs ile mücadelesi şaşkınlık yarattı! Çorlu'da yaşayan kronik astım hastası Mustafa Sümek (47), 2 Nisan'da rahatsızlandı. Öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Tam 5 ay yoğun bakımda kaldı. Dün, normal servise alındı. Müşerref Sümek "Çok zor bir dönemden geçti, şimdi yeniden doğmuş gibi" ifadesini kullandı.

    VAKALAR ARTTI OKULLAR AÇILDI
    Avrupa, Çin'den sonra salgının ikinci üssü haline geldi. İkinci dalga paniği yaşanırken Çin, , , , ve 'da yeni eğitim ve öğretim dönemine geçildi. Öğrenciler, okula maske ile gitti.

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