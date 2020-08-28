Üniversiteler online mı yüz yüze mi olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler online mı olacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 – 201 yılında üniversitelerin açılış tarihi için YÖK açıklaması takip ediliyor. Pandemi sürecinde üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Okulların yeniden açılacak olmasıyla birlikte üniversiteler online mı olacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK, üniversitelerin yeniden açılış tarihini 1 Ekim sonrası olarak duyurdu. Korona virüsü salgınının bögesel ve yerel seyrine göre ise farklı programlar ve uygulamalar için yeni kararlar alınabilir. YÖK'ün açıklamasından bazı kesitler şu şekilde;
"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra "kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması" da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.
Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir.
ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK?
YÖK tarafından üniversiteler için hazırlanan rehbere göre yüz yüze eğitim hazırlığı yapıyor. Ancak salgının gidişatına göre yeni düzenlemeler yapılabilecek ve uzaktan eğitim opsiyonuna geçilebilecek.
YÖK NORMALLEŞME REHBERİ
Rehberde, uzaktan öğretim uygulamalarıyla ilgili, 'yeni normal' süreci ve devamında uzaktan öğretimin mümkün olduğunca çerçevesi çizilmiş ve yapılandırılmış bir uzaktan öğretim olması gerektiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
Salgının etkinliğinin azalmakla birlikte devam ettiği yeni normal süreçte harmanlanmış (karma) öğrenme uygulamalarına yer verilebilir. Böylece öğrenci sayısı ve fiziki altyapıya göre, sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip, aynı anda çevrimiçi uygulamayla da sınıfın kalanının derse katılması sağlanabilir. Öğretim elemanı kapasitesi değerlendirilerek sınıfların gruplara bölünmesi suretiyle aynı ders birden fazla grupta da anlatılabilir.
Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek üzere sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilir. Yüz yüze yürütülen derslerde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler (ders notu paylaşımı, makale yazdırma/ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı gibi) belirli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir.
Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı tersyüz uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de sınıf içi yüz yüze veya eş zamanlı çevrim içi dersler için zamanın etkin kullanılması sağlanabilir.
Dersler sırasında zaman problemi nedeniyle derinlemesine ele alınamayan konular bu şekilde daha kapsamlı ve nitelikli işlenebilir. Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatler ve hafta sonu da yüz yüze uygulamalar için değerlendirilebilir. Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkânları göz önünde bulundurularak üniversitelerimiz, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlamalı.