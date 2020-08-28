Üniversiteler online mı yüz yüze mi olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler online mı olacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 – 201 yılında üniversitelerin açılış tarihi için YÖK açıklaması takip ediliyor. Pandemi sürecinde üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Okulların yeniden açılacak olmasıyla birlikte üniversiteler online mı olacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, üniversitelerin yeniden açılış tarihini 1 Ekim sonrası olarak duyurdu. Korona virüsü salgınının bögesel ve yerel seyrine göre ise farklı programlar ve uygulamalar için yeni kararlar alınabilir. YÖK'ün açıklamasından bazı kesitler şu şekilde;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra "kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması" da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir.