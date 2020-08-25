Emeklilikle ilgili herkesi sevindiren haber! Emsal olacak son nokta koyuldu! Bundan sonra...

Ne zaman emekli olurum?

27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi bulunuyor. Aynı işyerinde 7 senedir çalışıyorum. Erol KESKİN

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da yaklaşık 3 yıla tekabül eder. Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak.

Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 olacaktır.

1969 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Kamile Y.

İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu saydıklarım sizin tam emeklilik şartlarınız. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz. Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 sene borçlanma hakkınız olabilir.

01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım bulunuyor? F. YAMAN

İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.

Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum? Necati B.

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530. E. KURNAZ

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış.

Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.