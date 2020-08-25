



TÜKETİLEMEYECEK KADAR SATIŞ



Satış miktarlarının İzmir gibi bir bölgede tüketilmeyecek bir kömür miktarı olduğu, bu nedenle kömür satış işleminden çok kömür satış işlemi yapılıyormuş gibi yapılarak para verme işleminin yapıldığı anlaşılmıştır.



HEM DERNEK HEM FİRMA YÖNETİMİNDE



Derneğin bazı şubelerinin başkan/yönetim kurulu üyesi ile kömür firmalarının sahip/ortaklarının aynı kişilerden oluştuğu görülmüştür. Dernek şubeleri ve firma adreslerinin aynı olduğu belirlenmiştir.



FESİH VE SUÇ DUYURUSU



Yapılan şikayetlere ve açılan davalara rağmen bu işleme devam edilmesi, satılan kömür miktarları üzerinde Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi'nce gerekli önlemlerin alınmaması, kömür firması sahipleri/ortakları ile şubelerin başkanları, yönetim kurulu üyelerinden bazılarının aynı kişiler olması, 2020'de de kömür satış işlemi yapılıyormuş gibi yapılarak para verme işleminin yapıldığı, firmalarla tekrar sözleşme imzalanması nedeniyle İzmir Valiliği'nce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.