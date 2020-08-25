Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çalışan vatandaşlara çok sayıda alanda bazı özel haklar sağlıyor. SGK'nın toplu para iadesi emekli olmak için gerekli şartları sağlayamamış ancak toplu para iadesi için aşağıda yer alan koşulları sağlayan vatandaşlara ödenir. İşte takvim.com.tr olarak bizlerde emekli vatandaşlara sağlanan bu ödemelere dair tüm esasları sizlerle paylaşıyoruz. SGK tarafından yapılan toplu para ödemesine ilişkin uygulanan mevzuatta, emekli olamayan ve toplu para iadesi almak isteyen vatandaşların öncelikle kendi işlerini yürütmüyor olmaları gerekiyor. Yani kendi işi olan yada sigortalı olarak bir yerde çalışan vatandaşlara toplu para iadesi yapılmıyor.