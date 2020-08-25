Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çalışan vatandaşlara çok sayıda alanda bazı özel haklar sağlıyor. SGK'nın toplu para iadesi emekli olmak için gerekli şartları sağlayamamış ancak toplu para iadesi için aşağıda yer alan koşulları sağlayan vatandaşlara ödenir. İşte takvim.com.tr olarak bizlerde emekli vatandaşlara sağlanan bu ödemelere dair tüm esasları sizlerle paylaşıyoruz. SGK tarafından yapılan toplu para ödemesine ilişkin uygulanan mevzuatta, emekli olamayan ve toplu para iadesi almak isteyen vatandaşların öncelikle kendi işlerini yürütmüyor olmaları gerekiyor. Yani kendi işi olan yada sigortalı olarak bir yerde çalışan vatandaşlara toplu para iadesi yapılmıyor.
SGK TOPLU PARA İADESİ İŞLEMLERİ
SGK'dan toplu para almak isteyen vatandaşların 5510 Sayılı Kanun kapsamında kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında olması ve emekli olamaması durumunda bu ödeme yapılır.
SGK toplu para ödemeleri yaş ve gün şartının tamamlanmış prim şartının eksik olması durumunda yapılıyor. Ayrıca toplu para almak isteyen vatandaşların sigortalı larak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamaları bir diğer koşul.
Ne Kadar Ödeme Yapılır? SGK Toplu Para Hesaplaması
Başvuru koşullarını sağlayan vatandaşlar primlerini geri almak istediklerinde ödenecek tutar bir katsayı üzerinden yapılır. Yatırılan prim tutarlarının başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar geçen sürede her sene yenilenen bu katsayı ile yıllık ödenen tutar üzerinden ne kadar ödeme yapılacağı belirlenir.
Başvuru Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu para iadesi almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar.
* Bu ödeme gün ve yaş şartını sağlamış ancak prim eksiği olan vatandaşlara ödeniyor.
* SGK'dan toplu para alabilmek için erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl şartının sağlanması gerekiyor.
* Toplu para iadesi halen sigortalı çalışan yada kendi işini yürütenlere sağlanmıyor.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iletebilirler.