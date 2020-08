Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı? Cebrail Can Kalaycı olayı nedir?

Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı? Sosyal medyanın gündemine oturan Cebrail Can Kalaycı olayı nedir? Dershanede tanıştığı Hacer D. isimli kadını 7 yıl boyunca taciz ettiği öne sürülen Kalaycı hakkında Kilis Başsavcılığı açıklama yaptı. Genç kadın sürekli telefonla taciz ve tehdit mesajları aldığını belirtirken, Kalaycı hakkındaki soruşturma dosyasının sürdüğü öğrenildi.

CEBRAİL CAN KALAYCI TUTUKLANDI MI?

KİLİS BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adı geçen Cebrail Can Kalaycı hakkında müşteki Hacer Demirer'e karşı tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj suçlarından yürütülen bir soruşturma dosyası var, bu dosyada şahıs hakkında imza atma şeklinde bir adli kontrol kararı verilmiş, bunun dışında aile mahkemesince 7.8.2020 tarihi itibariyle 6 ay uzaklaştırma kararı verilmiş, bu tedbirin ihlal edildiğine dair dosyaya yansıyan bir durum söz konusu olmamış, GSM kayıtlarına göre kişinin şu anda 60-70 adet aktif telefon hattı mevcut, sayı çok daha fazla ama bazılarını pasif hale getirmiş, şahıs psikolojik yönden değerlendirilmek üzere adli tıp şube müdürlüğüne gönderilmiş ve hakkında ağır depresyon nedeniyle davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azıldığı şeklinde rapor düzenlenmiş, başsavcılık emniyet ve müşteki vekili ile irtibata geçip uzaklaştırma kararının ihlali ile ilgili gelişmeleri takip edecek.