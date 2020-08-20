Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı? Cebrail Can Kalaycı olayı nedir?

Bunun dışında kişinin gözlem altına alınması (akıl hastanesi) ile ilgili karar alınabileceği iletildi. Çünkü adli tıp raporu zaten bir sağlık kurumuna yönlendirilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmiş. Ayrıca GSM hatları ile ilgili inceleme yapılacak.

CEBRAİL CAN KALAYCI KİMDİR?

Profesör bir babanın oğlu olduğu belirtilen Cebrail Can Kalaycı'nın, dershanede Hacer D. ile tanıştıktan sonra, genç kadına saplantılı şekilde sürekli mesajlar atarak takip ettiği ve tehdit ettiği belirtiliyor. Genç kadını okul bittikten sonra çalıştığı hastanede de taciz ettiği iddialar arasında bulunuyor.