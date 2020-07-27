YKS ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YÖK ATLAS TERCİH ROBOT İMKANI

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

4 YILLIK VE 2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ

Animasyon ve Oyun Tasarımı, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Basın ve Yayın, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çerkez Dili ve Edebiyatı, Çizgi Film ve Animasyon, El Sanatları, Film Tasarım ve Yazarlık, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Film Tasarımı, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Gastronomi (Yüksekokul), Gastronomi (Fakülte), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul), Gazetecilik, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Halkbilim, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul), Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Hititoloji, İlahiyat, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi, Kültür ve İletişim Bilimleri, Kürt Dili ve Edebiyatı, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim (Fakülte), Medya ve İletişim (Yüksekokul), Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Rekreasyon Yönetimi (Fakülte), Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul), Sanat Tarihi, Sanat ve Kültür Yönetimi, Sanat Yönetimi, Sinema ve Dijital Medya, Sinema ve Televizyon, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sümeroloji, Süryani Dili ve Edebiyatı, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte), Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul), Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Halkbilimi, Türkçe Öğretmenliği, Yeni Medya (Fakülte), Yeni Medya (Yüksekokul), Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim, Zaza Dili ve Edebiyatı.