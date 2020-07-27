YKS sınavı barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak?

YKS 2020 barajı geçemeyenler ne yapacak? YKS sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Puanlarını öğrenen öğrenciler nasıl tercih yapabileceğini araştırıyor. Ancak binlerce kişi 150 olan barajın altında kaldı. ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı "2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı. Öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tıpta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi.
YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayayın.
2021 TABAN TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
ÖZEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2020 yılı özel üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı.
ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR?
ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı "2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı.
Öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tıpta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi. Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi gözde programlarda en yüksek ücret Koç Üniversitesi'nde.