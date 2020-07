Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey Tsoy, Özbekistan Sağlık Bakanı Dr. Alişar Şadmanov ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Koca'nın telefon görüşmelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ile Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'daki son durum ele alındı.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRDIR

Sağlık Bakanı Koca, görüşmede her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de soydaşların yanında olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin bilgi ve tecrübe paylaşımı da dahil her alanda iş birliği ve yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey Tsoy, Türkiye'nin gönderdiği yardımların çok kıymetli olduğunun altını çizerek, bu yardımlardan dolayı Türk halkına şükranlarını iletti.

Bakan Tsoy, Türkiye'nin pandemi ile mücadelesinin tüm dünyada hayranlıkla izlendiğini, Bilim Kurulu üyelerinin Kazak bilim insanları ile video konferans yönetimiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmasının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.



Özbek Bakan Şadmanov ve Azerbaycanlı Bakan Şiraliyev de yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Koca ve Özbek Bakan Şadmanov, Bilim Kurulu üyelerinden oluşan bir grubun önümüzdeki hafta Özbekistan'a giderek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması konusunda mutabık kaldı.

TÜRKİYE'DEN SOYDAŞLARINA YARDIM ELİ

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki ihtiyaçları karşılamak için tıbbi yardım yapıyor.

Geçen hafta yerli solunum cihazları, ilaç, hijyen malzemesi, maske, tulum gibi kişisel koruyucu ekipmanlardan oluşan yardım paketlerinin ilki Azerbaycan'a gönderilmişti. Kazakistan için hazırlanan hibe paketi ise Ankara'dan gönderilerek başkent Nur Sultan'a ulaştı. Kırgızistan için hazırlanan yardım paketleri ise yarın Bişkek'te olacak. Özbekistan için ise daha öncekine ek olarak yeni yardım paketi birkaç gün içinde gönderilecek.