Teröristlere kaplan pençesi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında hava harekatı düzenlendi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
500 BİNLİK HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin, 500 bin TL ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu belirlendi. Hainle birlikte 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası da ele geçirildi.
500 BİNLİK HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin, 500 bin TL ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu belirlendi. Hainle birlikte 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası da ele geçirildi.