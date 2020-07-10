AYASOFYA CAMİ KARARI KİM NE DEDİ?

Danıştay'ın Ayasofya kararı dünya basınında geniş yankı buldu.

REUTERS

Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.

BBC

İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden 'son dakika' verdiği haberde, "Türk mahkemesi, 6'ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı" ifadesini kullandı.

AMERİKAN NEW YORK TİMES

Amerikan New York Times gazetesi de "mimari bir mücevher" olarak tanımladığı Ayasofya'nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı. Öte yandan değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.

YUNAN KATHİMERİNİ GAZETESİ

Yunan Kathimerini gazatesi de internet sitesinden aktardığı haberde, "kararın Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi derinleştireceği" yorumuna yer verdi.

FRANCE 24

France 24 ,'harikalar harikası' olarak tanımladığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı dedi.

AL JAZEERA NEWS

Al Jazeera News ise, haberi Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesinin yolu açıldı başlığıyla duyurdu.

NBC NEWS

NBC News'te İstanbul'un dünyaca ünlü ikonik Ayasofya'sı camiye dönüşüyor ifadelerine yer verildi.

FETİH SURESİ ANLAMI!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Fetih Suresi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır: "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi"; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih suresini okumuşlardır (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

(Habîbim) biz seni mü'minIerin (İnananIarın) îmânına, kâfirIerin (inkar edenIerin, inanmayanIarın) küfrüne (inkârına) şâhid, mü'minIeri CennetIe müjdeIeyici, kâfirIeri de Cehennem ateşi iIe korkutucu oIarak gönderdik. (Âyet: 8)

Kim AIIah'a ve peygamberine îmân etmezse, inanmazsa, muhakkak ki biz o kâfirIer için pek şiddetIi bir azab hazırIadık. (Âyet: 13)

Kim Fetih sûresini okursa, sanki Mekke'nin fethinde ResûIuIIah iIe berâber buIunmuş gibidir. (Hadîs-i şerîf-Tefsîr-i Kâdı Beydâvî)