Bakanlar Kurulu'nun 86 yıl önce Ayasofya için müze statüsü kararı bugün iptal edildi. Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine oturdu. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere dış basın kararı 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu. Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti. İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden 'son dakika' verdiği haberde, "Türk mahkemesi, 6'ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı" ifadesini kullandı. Ayasofya, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet semtinde bulunmaktadır. Aya Sofya, aynı zamanda dünyanın sekizinci harikası olarak da kabul edilmektedir. Peki Ayasofya nerede hangi semttedir? Ayasofya nasıl gidilir?
AYASOFYA HANGİ SEMTTE NEREDEDİR?
Ayasofya, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet semtinde bulunmaktadır. Aya Sofya, aynı zamanda dünyanın sekizinci harikası olarak da kabul edilmektedir.
AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?
Sultanahmet'e en pratik ulaşım yolu Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı). Tramvay'ın Sultanahmet durağı var.
Taksim'den geliyorsanız, füniküler ile Kabataş'a inip, Beşiktaş'tan geliyorsanız otobüs ile veya yürüyerek Kabataş'a gelip, Kabataş'tan da tramvay ile,
Üsküdar veya Kadıköy'den geliyorsanız, önce şehir hatları vapurları ile Eminönü'ne gelip, Eminönü'nden de tramvay ile,
Ayrıca, Marmaray (Üsküdar'dan) veya tren ile Sirkeci durağında inip, yine tramvay ile Sultanahmet'e ulaşım sağlayabilirsiniz.
Raylı sistemler için İstanbul Raylı Sistemler Haritası, İETT Belediye Otobüs sefer ve durakları için İETT Hat ve Durak Arama ve şehir hatları vapurları için İstanbul Şehir Hatları Vapur Seferleri sayfasına bakabilirsiniz.
Sultanahmet meydanı ve çevresi araç trafiğine kapalı olduğundan dolayı, Sultanahmet'e özel aracınız ile gelmenizi tavsiye etmiyoruz.
AYASOFYA CAMİ KARARI KİM NE DEDİ?
Danıştay'ın Ayasofya kararı dünya basınında geniş yankı buldu.
REUTERS
Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.
BBC
İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden 'son dakika' verdiği haberde, "Türk mahkemesi, 6'ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı" ifadesini kullandı.
AMERİKAN NEW YORK TİMES
Amerikan New York Times gazetesi de "mimari bir mücevher" olarak tanımladığı Ayasofya'nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı. Öte yandan değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.
YUNAN KATHİMERİNİ GAZETESİ
Yunan Kathimerini gazatesi de internet sitesinden aktardığı haberde, "kararın Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi derinleştireceği" yorumuna yer verdi.
FRANCE 24
France 24 ,'harikalar harikası' olarak tanımladığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı dedi.
AL JAZEERA NEWS
Al Jazeera News ise, haberi Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesinin yolu açıldı başlığıyla duyurdu.
NBC NEWS
NBC News'te İstanbul'un dünyaca ünlü ikonik Ayasofya'sı camiye dönüşüyor ifadelerine yer verildi.
FETİH SURESİ ANLAMI!
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Fetih Suresi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır: "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi"; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih suresini okumuşlardır (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).
(Habîbim) biz seni mü'minIerin (İnananIarın) îmânına, kâfirIerin (inkar edenIerin, inanmayanIarın) küfrüne (inkârına) şâhid, mü'minIeri CennetIe müjdeIeyici, kâfirIeri de Cehennem ateşi iIe korkutucu oIarak gönderdik. (Âyet: 8)
Kim AIIah'a ve peygamberine îmân etmezse, inanmazsa, muhakkak ki biz o kâfirIer için pek şiddetIi bir azab hazırIadık. (Âyet: 13)
Kim Fetih sûresini okursa, sanki Mekke'nin fethinde ResûIuIIah iIe berâber buIunmuş gibidir. (Hadîs-i şerîf-Tefsîr-i Kâdı Beydâvî)