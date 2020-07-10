AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesi kararını iptal etmesi sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına çevrildi. Erdoğan, Ayasofya'nın ne zaman ibadete açılacağını, hangi vakit namaz kılınacağını ve müze olarak kullanılacak zamanları da belirleyecek.

15 TEMMUZ'DA AYASOFYA AÇILACAK MI?

Karar henüz bilinmiyor. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması fikri sosyal medyanın da gündeminde..