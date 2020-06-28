2020 YKS üniversite soruları ve cevapları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları açıklaması yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını açıkladı. ÖSYM yaptığı açıklamada: "bugün YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi. Adaylar 2020 YKS üniversite soruları ve cevaplarını ÖSYM resmi sitesinden öğrenebilecekler. YKS soru ve cevapları 2020 ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevap anahtarı için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını açıkladı. ÖSYM yaptığı açıklamada: "bugün YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi. Buna göre YKS soru ve cevapları 28 Haziran Pazar günü ÖSYM tarafından yayınlanacak.
2020 YKS üniversite soruları ve cevapları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkte olacak
TYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YDT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf
https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf
https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2020.pdf
https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
YKS 2020 KAÇTA BİTECEK?
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.
Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYTSosyalBilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
YKS SORULARI ÇALINDI MI?
2020 YKS ile alakalı olarak yapılan tartışmalardan birisi de YKS sorularının çalındığı iddiası oldu. Özellikle dün yapılan YKS TYT oturumunda sorulan soru kitapçığının fotoğraflanmış halinin sosyal medyada yayınlanması ile alevlenen sorular çalındı iddiası milyonlarca kişinin gündem maddesi haline geldi. ÖSYM'nin takibi ile dün gece Batman'da bir kişi YKS TYT sorularını fotoğraflayıp yayınladığı suçlamasıyla Batman'da polisler tarafından gözaltına altına alındı. Konuyla alakalı olarak soruşturma devam ediyor.
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;
– 2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.
Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.