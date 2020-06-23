Türk hocadan çığır açacak buluş

Biyomedikal Mühendisi Doç. Dr. Özgür Kocatürk, sensör yaptı. Kanseri erken saptadı.
Tedavide çığır açan bu çalışmasıyla ABD'den 9 milyon TL'lik destek aldı.
FİZİK PROFESÖRÜ BÜYÜCÜYE 100 BİN TL KAPTIRDI
Ankara'da fizik Profesörü Özlem Yeşiltaş, fal baktırdı! "Büyü var' diyen dolandırıcıya kandı. 100 bin lira kaptırdı.
CANİ
Kayseri'de Harun Sezer, yasak aşkının 3 yaşındaki oğlu Alper'i dövdü. Minik yavru öldü.
HAYIRSEVER
Gaziantep'te Yüksel Keser, eşinden kalan arsaya apartman yaptırdı. Evleri uygun fiyata sattı. Elde ettiği 2 milyon 250 bin TL'lik geliri hastaneye bağışladı.
Tedavide çığır açan bu çalışmasıyla ABD'den 9 milyon TL'lik destek aldı.
FİZİK PROFESÖRÜ BÜYÜCÜYE 100 BİN TL KAPTIRDI
Ankara'da fizik Profesörü Özlem Yeşiltaş, fal baktırdı! "Büyü var' diyen dolandırıcıya kandı. 100 bin lira kaptırdı.
CANİ
Kayseri'de Harun Sezer, yasak aşkının 3 yaşındaki oğlu Alper'i dövdü. Minik yavru öldü.
HAYIRSEVER
Gaziantep'te Yüksel Keser, eşinden kalan arsaya apartman yaptırdı. Evleri uygun fiyata sattı. Elde ettiği 2 milyon 250 bin TL'lik geliri hastaneye bağışladı.