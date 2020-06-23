Türk hocadan çığır açacak buluş

Biyomedikal Mühendisi Doç. Dr. Özgür Kocatürk, sensör yaptı. Kanseri erken saptadı.Tedavide çığır açan bu çalışmasıyla ABD'den 9 milyon TL'lik destek aldı.Ankara'da fizik Profesörü Özlem Yeşiltaş, fal baktırdı! "Büyü var' diyen dolandırıcıya kandı. 100 bin lira kaptırdı.Harun Sezer, yasak aşkının 3 yaşındaki oğlu'i dövdü. Minik yavru öldü.Gaziantep'te Yüksel Keser, eşinden kalan arsaya apartman yaptırdı. Evleri uygun fiyata sattı. Elde ettiği 2 milyon 250 bin TL'lik geliri hastaneye bağışladı.