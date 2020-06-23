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    • 23.06.2020 Gazete
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    Türk hocadan çığır açacak buluş

    Biyomedikal Mühendisi Doç. Dr. Özgür Kocatürk, sensör yaptı. Kanseri erken saptadı. İşte Takvim Gazetesi’nin 23 Haziran 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Koca Türk
    Biyomedikal Mühendisi Doç. Dr. Özgür Kocatürk, sensör yaptı. Kanseri erken saptadı.
    Tedavide çığır açan bu çalışmasıyla ABD'den 9 milyon TL'lik destek aldı.


    FİZİK PROFESÖRÜ BÜYÜCÜYE 100 BİN TL KAPTIRDI
    Ankara'da fizik Profesörü Özlem Yeşiltaş, fal baktırdı! "Büyü var' diyen dolandırıcıya kandı. 100 bin lira kaptırdı.

    CANİ
    Kayseri'de     Harun Sezer, yasak aşkının 3 yaşındaki oğlu Alper'i dövdü. Minik yavru öldü.


    HAYIRSEVER
    Gaziantep'te Yüksel Keser, eşinden kalan arsaya apartman yaptırdı. Evleri uygun fiyata sattı. Elde ettiği 2 milyon 250 bin TL'lik geliri hastaneye bağışladı.
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