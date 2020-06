İşte CHP'nin cami ve ezana yaklaşımı!

c- Orduya tahsis edilen camiler,

CHP'nin tek parti döneminde, birçok cami hiç gereği yokken orduya da tahsis edilmiştir. Ordu da bu camileri, yatakhane, depo, mühimmat deposu, hava savunma bataryası, at ahırı, samanlık, vs olarak kullanmıştır.

Öyle ki, Bursa Karacabey'deki tüm camiler orduya tahsis edilmiş ve halkın namaz kılacağı hiçbir camii kalmamıştır. Halk, namaz kılacağı cami kalmadığı için bu konuyu Başvekâlete telgrafla şikâyet etmiş, Başvekalet ise Milli Müdafaa Vekaletinden, "halkın ihtiyacı dikkate alınarak Ulu Camiinin boşaltılmasını" istemiştir. Ancak Milli Müdafaa Vekâleti, "ordu müfettişliğinden alınanı bilgiye göre başka bir cami tahsis edildiği ve Ordunun ihtiyacı olduğu gerekçesi" ile camiinin boşaltılmasına karşı çıkmıştır.

Konya'daki Selçuklu döneminin en kıymetli eserlerinden olan Alâeddin Cami ve müştemilatı da Orduya tahsis edilmiştir. Atatürk 1931 yılında Konya gezisi sırasında durumun vahametini görmüş ve derhal buraların boşatılmasını, ayrıca camilerin de restorasyonun yapılmasını Başvekil İsmet İnönü'den istemiştir. Ancak bu talimat ve talebin çok önemli bir kısmı, İkinci Kolordu tarafından asan atika olmadığı gerekçesi ile yerine getirilmemiş, 1945 yılma kadar askeri depo olarak kullanılmış, 1945 yılında müzeye çevrilmiştir. DP iktidarında 1951 yılında tekrar camiye dönüştürülmüştür. Atatürk'ün "...derhal ve müstacelen tamire muhtaç haldedir" dediği şaheserlerin esaslı restorasyonu müvekkil Sn. Başbakanın talimatları ile yaklaşık 75 yd sonra 2007 yılında gerçekleştirilmiştir.

Cizre'deki M. Nuri Camii askeri tavla ve samanlık olarak tahsis edilmiş, sonra da kumarhane olarak kullanılmış, bilahare halk tekrar camiyi satın alarak ibadete açmıştır.

Bursa Osmangazi Şahadet Camii; 1941 yılında 5.Kolordu Karargâhı olarak Bando ve Muhafız Birlikleri için tahsis edilmiş olup uzun süre koğuş ve bando-mızıka eğitim yeri olarak kullanmıştır.

Büyükçekmece Gülşeni Tekkesi, 17.06.1941 tarih ve 16015 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile askeriyeye verilmiştir. Dr.Nazif Öztürk'ün tespitlerine göre, Türkiye'de toplam 488 adet cami Askeriye'ye tahsis edilmiştir.

d- Ahır, Samanlık, Ot ve Hububat Deposu olarak kullanılan Camiler,

CHP'nin tek parti dönemindeki en acı uygulamalann bir kısmı da camilerin ahır, samanlık ve depo olarak tahsis edilmesidir. Buna ilişkin çok sayıda bilgi ve canlı tanıklar mevcuttur. Diyarbakır Ulu ~ Cami vs birçok camii böyledir. Diyarbakır Ulu Caminin durumunu, caminin emekli imam ve hatibi Ali Mülayim Hoca'dan bizzat ben dinledim.

20.04.1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 3.sayfasındaki habere göre; "Bu ne insafsızlık, Seferihisar'da tarihi cami ahır yapılmış!" başlığı altında, Seferihisar'ın Hereke Köyünde İkinci Beyazıt zamanında kalma tarihi caminin ahır yapıldığı" haber yapılmıştır.

Çorum Osmancık Akşemsettin Camiine hayvan konulmuştur. Alanya Kuyularönü ve Müftüler medresesi hayvan bannağı olarak kullanılmıştır. Kemalpaşa'daki 12 caminin biri cezaevi, biri ot deposu, on tanesi de askeriyenin tasarrufuna verilmiştir. Karaman'da Nuh Paşa Camii depo, Arapzade Camii buğday amban haline dönüştürülmüştür. Malatya'da bulunan Çınarlı Camii önce kışla, 1942 yılında zahire amban olarak kullanılmıştır. Bursa'daki Şehreküstü ve Reyhan Camileri ot deposu olarak kullanılmıştır. Kahramanmaraş'taki Cumhuriyet Mahallesi Ulu Camii, kapatılarak ahin haline getirilmiştir. Konya Ereğli'deki Selimiye Camii, semer, kaşağı ve gübre bulunur halde 1950'li yıllara kadar böyle durmuştur. Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Camii buğday deposu, Çaltı Köyü camii ise deri deposu haline getirilmiştir. Antalya'nın en önemli tarihi eserlerinden Yivli Minareli Camii bir dönem ahır olarak kullanılmıştır. Siverek Sulu Camii depo-ahır olarak kullanılmıştır. Bingöl Isfahan Bey Camii buğday deposu ve hayvan tablası olarak kullanılmıştır. Bolu'da Musapaşa Camii, köpek yuvası ve hela olarak kullanılmakta iken 1947 yılında ziyarete gelen Kazım Karabekir'in sayesinde halk tarafından tekrar cami olarak ibadete çevrilmiştir. Keşan'da 7 adet tarihi cami hayvan yemliği olarak kullanılmıştır. Yine Dr. Nazif Öztürk'ün tespitlerine göre, Türkiye'de toplam 120 adet cami Ziraat Bankası ve TMO tarafından hububat deposu olarak kullanılmıştır.