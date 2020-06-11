Kovid-19 mücadelesinin kahramanları sağlıkçılar çocuklarıyla özlem giderdi

Doktor ve hemşireler, Coronavirüs salgını döneminde canlarını hiçe saydı. Ailelerinden ve evlatlarından ayrı kaldı. Normalleşme dönemi ile birlikte aylardır uzak kaldıkları çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Duygularını şöyle anlattı:
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Doç. Dr. Turgut Karabağ: Bu süreçte kızım Defne anneannesinde kaldı. 3 aydır ona hasrettim. Normalleşme süreciyle birlikte buluştuk.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Derya İşler: Salgın başlayınca oğlum Ahmet Ata'yı Manisa'ya gönderdim. 3 ay yüzünü sadece görüntülü konuşmalarda gördüm. Zor günlerdi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Nilsun Altunal: Kızlarım Bilge Senem (9) ve İlay Ece (7) babaannelerinde kaldı. Aylar sonra ilk defa çocuklarımla yüz yüze görüştüm. Çok mutlu oldular.
Dr. Altunal, kızları Bilge ve İlay'a kavuştu.
Dr. Turgut Karabağ kızı Defne ile birlikte...
Derya İşler, oğlu Ahmet Taha'yı 3 ay göremedi.
GÜL KİREKLO
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Doç. Dr. Turgut Karabağ: Bu süreçte kızım Defne anneannesinde kaldı. 3 aydır ona hasrettim. Normalleşme süreciyle birlikte buluştuk.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Derya İşler: Salgın başlayınca oğlum Ahmet Ata'yı Manisa'ya gönderdim. 3 ay yüzünü sadece görüntülü konuşmalarda gördüm. Zor günlerdi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Nilsun Altunal: Kızlarım Bilge Senem (9) ve İlay Ece (7) babaannelerinde kaldı. Aylar sonra ilk defa çocuklarımla yüz yüze görüştüm. Çok mutlu oldular.
Dr. Altunal, kızları Bilge ve İlay'a kavuştu.
Dr. Turgut Karabağ kızı Defne ile birlikte...
Derya İşler, oğlu Ahmet Taha'yı 3 ay göremedi.
GÜL KİREKLO