Düğün salonları son dakika açıldı mı? Düğün salonu yasağı kalktı mı? 9 Haziran Koronavirüs Kabine kararları

Düğün salonları ile ilgili son dakika haberleri, evlilik hazırlıkları yapan çiftlerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mekanlardan birisi de düğün salonları. Aylar öncesinde hazırlıklarını yapan ve koronavirüs nedeniyle evlenemeyen çiftler düğünlerini ileri tarihlere erteliyor. Corona virüsü salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir genelge yayımlanmadı. Peki düğün salonları ne zaman açılacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın akşam saatlerinde 19:00-20:00 gibi yapılması bekleniyor. Saatin netleşmesi durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GENELGE ÇIKTI MI?
Corona virüsü salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir genelge yayımlanmadı.
DÜĞÜN SEZONU AÇILABİLİR
Ağustos'ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.
DÜĞÜN SALONLARI REZERVASYONLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirdi. Sönmez, "Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor" diye konuştu.
9 HAZİRAN KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Koronavirüs teşhisi konulanlardan 19 kişi vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı tedavi görenlerin sayısı 261 olurken iyileşenlerin sayısı ise 141 bin 380'e çıktı.
Sağlık Bakanı Koca da son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.
NORMALLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN YAZI
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliği ile sağlık kurum ve kuruluşlarına, "Kovid-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler"e ilişkin yazı gönderildi.
Buna göre çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanısı konulanlar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.
Bununla birlikte 1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları, bugünden itibaren verilmeye başlanacak.
Sağlık personelinin Kovid-19 salgını sürecinde görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı da yürürlükten kaldırıldı. Buna göre işten ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verilmesi sağlanacak.
Bakanlığın yazısında ayrıca, idari izinli sayılan kişilerin raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı ifade edildi.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU TOPLANTISI
Kovid-19 salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışacak Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplandı.
Bakan Koca, "Bu yeni aşamada, salgına karşı kolektif davranış paydasının, ana motivasyon unsurunun irdelenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Toplum Bilimleri Kurulu, tavsiye kararları alacak, gerektiğinde kamuoyu ile bu kararlar paylaşılacaktır." dedi.
Tedbirlerin gevşetilmesinden endişelendiğini belirten Koca, "Bugün korkunun yaptırım gücü azalmakta, hatta birkaç hafta önceki endişe artık devalüe edilmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, riskin devam ediyor olmasına rağmen, tedbirlere karşı bir direnç gelişmesi endişesini taşıyoruz. Öncelikli konularımızdan biri budur." değerlendirmesini yaptı.
Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi Toplantısı, video konferans yöntemiyle Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede üye ve gözlemci ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü ve konsey ülkeleri arasında ortak aşı çalışmalarına Türkiye'nin öncülük etmesi kararlaştırıldı.
"CEZAEVLERİNDEKİ TEDBİRLERİN UYGULAMASI SÜRÜYOR"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Kovid-19 kapsamında cezaevlerinde ve adliyelerdeki uygulamaların sorulması üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm tedbirlerin yerinde ve zamanında alındığını söyledi.
Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların devlete emanet olduğunu dile getiren Gül, hükümlü ve tutuklulara zarar gelmemesi için cezaevi personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti.
Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki tüm tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
YKS ADAYLARININ CANLI SINAV HEYECANI BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar, yarından itibaren canlı düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılabilecek.
12. sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran'daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.