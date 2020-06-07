18 yaş altı çocukların seyahat edip edemeyecekleri merak konusu oldu. Yeni normalleşme adımları kapsamında, 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. 18 yaş altı çocukların seyahat etmesi için herhangi bir belgeye ihtiyacı bulunmuyor. Ancak veli ve vasilerinin nezareti gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de