YKS ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün video konferans yöntemi ile yapılan Kabine Toplantısı'nda YKS sınavının tarihi açıkladı. Birçok kişinin merak ettiği YKS tarihini sizler için araştırdık. İşte, YKS ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! YKS tarihinin değişip değişmediğini araştırıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle Haziran ayı başında yapılması planlanan 2020 YKS sınavı Temmuz ayına ertelenmişti. Ancak normalleşme takvimi kapsamında YKS tarihinin değişebileceği iddia edilmişti. İddia ise Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve eğitimci yazar Turgay Polat'tan geldi. Peki, YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS), corona virüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020'ye ertelemişti.
YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve eğitimci yazar Turgay Polat, katıldığı canlı yayında yaptığı YÖK Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve YKS tarihinin Haziran ayına geri çekileceğini söyledi.
Polat canlı yayındaki programında YKS tarihi ile ilgili YÖK Başkanı ile görüştüğünü ve LGS tarihi için şu şekilde söyledi:
"Öncelikle size iki tane güzel haber vereyim. Sabah YÖK Başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. YKS, Haziran'ın son haftasına alınıyor. Yüzde yüzde artık bu oldu. Temmuz ve Ağustos'un turizme ayrılması istenmiş. Rakamlar çok iyiye gittiği içinde Haziran ayında bu sınavların rahat yapılabileceği şeklinde bir kanaat oluşmuş. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda. LGS de büyük bir ihtimalle Haziran'ın üçüncü haftasında yapılacak. Şuanda durum kesin gibi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı kendisi açıklayacak."
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Polat sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı ve sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
1- Bir gurup öğrenci ile yaptığım görüşmede öğrencilerin sorusu üzerine yaptığım yorumu montajlayarak verilmesini kınıyorum. Ben " Bugün YÖK başkanı ile görüştüm kendisinin bilgisi yok ama aldığım duyumlara göre YKS' nin öne çekileceğine eminim" diye ifade ettim.
2- Kaldı ki bu ifadeyi benden önce birçok gazete ve eğitim ifade etti. Konuşmamda olağanüstü günlerden geçtiğimizi ve normalleşmesinin daha hızlı olacağını bu yüzden takvimin öne alınacağını ifade ettim.
3- Bu ifadelerim kişiseldir ve benim ifadelerimde. Bunun çarpıtılarak ve montajlanarak öğrencilere sunulmasını kınıyorum ve yapanlar hakkında gerekli işleri yapacağımı kamuoyuna bildirmek istiyorum.
4-Ben 20 yıldır bu alanda çalışan biri olarak her zaman gençlere bir eğitimci olarak bilgilendirme yapma sorumluluğumu yerine getirdim. İki gün önce tüm gazete ve eğitimciler tarafından dillendirilen durumu bende araştırıp yazdım bunun çarpıltılması manidardır. Saygılarımla
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;
– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.
Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.