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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Hastalık neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye hastalığın çıktığı günden beri tedbirleri alan bir ülkedir. Ülkemizde tedbirler 20 Ocak'tan itibaren alınmıştır. Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin'den başlayarak hastalığın yayıldığı diğer ülkelerde uçuşlar durdurulmuş, kara sınırlarımız kapatılmıştır. Ülkemizde ilk hastamız 10 Mart'ta tespit edilmiştir. Bunu izleyen günlerde, okulların tatil edilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi birçok faaliyeti hayata geçirdik. İlk can kaybımızı 18 Mart'ta verdik. Yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek paketini paylaştık. Ayrıca en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardık.

Hem hastalıkla mücadele hem de bunun ekonomik kısmındaki süreçlerini peyderpey ilan ettik. Önümüzdeki süreçte de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye aldık. Bunlardan 709 kişi tamamen taburcu olurken 460 kişiden ileri tetkit yapıldı. Tedavi hastalarımızın altındaki 44 kişiyi maalesef kaybettik.

Bu virüs daha kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızda daha kötü sonuçlara yol açıyor. Vefat eden hastalarımızın tamamında kovid dışında ilave hastalıklarda mevcuttu. Özellikle yaşlı insanlarımızın kesinlikle dışarı çıkmadan hayatlarını sürdürmeleri şarttır. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı kabul edemeyiz.



Her türlü senaryoya hazırlıklıyız.