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vefat etti

Adalet ı , 'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, 4 Kasım 2019 tarihinde Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. , Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Adalet eski bakanlarımızdan, 'ün duayen isimlerinden Şevket Kazan ağabeyin vefatını teessürle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

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Şevket Kazan vefat etti
Adalet ı , 'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, 4 Kasım 2019 tarihinde Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. , Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Adalet eski bakanlarımızdan, 'ün duayen isimlerinden Şevket Kazan ağabeyin vefatını teessürle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

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