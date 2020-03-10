Adalet eski Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, 4 Kasım 2019 tarihinde Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Adalet eski bakanlarımızdan, Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Şevket Kazan ağabeyin vefatını teessürle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.
Şevket Kazan vefat etti
Adalet eski Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, 4 Kasım 2019 tarihinde Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Adalet eski bakanlarımızdan, Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Şevket Kazan ağabeyin vefatını teessürle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.
- Güncel
- 10.03.2020
- Gazete
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