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Salman gitti Tutuk geldi

'nde çalışan Reşat E.'nin 22 milyon liralık yolsuzluğu ortaya çıktı. Ardından Belediye Başkanı ve hala tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı , 'nca görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekilliğine dün üçüncü turda 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan meclis üyesi geldi.

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