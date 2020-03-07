Salman gitti Tutuk geldi

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat E.'nin 22 milyon liralık yolsuzluğu ortaya çıktı. Ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve hala tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekilliğine dün üçüncü turda 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan AK Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk geldi.
Salman
Salman
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