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Türk düşmanlığı birleştirdi

Libya'nın doğusunu kontrol eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik açtı. Suriye canisi Esed ve darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı ortak mücadele etme konusunda da anlaştı.

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Türk düşmanlığı birleştirdi
Libya'nın doğusunu kontrol eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik açtı. Suriye canisi Esed ve darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı ortak mücadele etme konusunda da anlaştı.

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