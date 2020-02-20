Bugünkü
Takvim

CHP kurultayına boykot kararı

AK Parti MYK'da CHP'nin Olağan kurultayına katılıp katılmama konusu masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili suçlamaları tartışıldı. Erdoğan, "İnsanın ağrına gidiyor" diyerek katılım olmayacağını söyledi.

ABONE OL
CHP kurultayına boykot kararı
AK Parti MYK'da CHP'nin Olağan kurultayına katılıp katılmama konusu masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili suçlamaları tartışıldı. Erdoğan, "İnsanın ağrına gidiyor" diyerek katılım olmayacağını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel CHP kurultayına boykot kararı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri