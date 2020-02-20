AK Parti MYK'da CHP'nin Olağan kurultayına katılıp katılmama konusu masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili suçlamaları tartışıldı. Erdoğan, "İnsanın ağrına gidiyor" diyerek katılım olmayacağını söyledi.
CHP kurultayına boykot kararı
AK Parti MYK'da CHP'nin Olağan kurultayına katılıp katılmama konusu masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili suçlamaları tartışıldı. Erdoğan, "İnsanın ağrına gidiyor" diyerek katılım olmayacağını söyledi.
- Güncel
- 20.02.2020
- Gazete
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