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  • 19.02.2020 01:53
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 01:53

Savcılığın 'Kızıl Soros' kararı sonrası firari hain kudurdu! Açık açık hedef gösterdi

odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı , 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından devreye giren firari hain , üzerinden savcıyı hedef gösterdi. Dündar'ın skandal paylaşımına tepkiler çığ gibi yükseldi.

Firari hain Can Dündar kudurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Gezi Olayları" olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

KAVALA GÖZALTINA ALINDI
odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Firari vatan haini Can Dündar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin savcılarını hedef gösterdi.

VATAN HAİNLİĞİNE DEVAM
Gözaltı kararının ardından devreye giren firari hain , üzerinden savcıyı hedef gösterdi. Dündar'ın skandal paylaşımına tepkiler çığ gibi yükseldi. MİT TIR'ları davası başta olmak üzere Türkiye'nin aleyhinde birçok kirli operasyonda yer alan ve hakkında yakalama kararı çıkartılmış olan Can Dündar, Türkiye düşmanlığını yurt dışında yazdığı yazılar ve yaptığı paylaşımlar ile göstermeye devam ediyor.



KAFTANCIOĞLU DA HEDEF GÖSTERDİ
PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ortaklığını her defasında dile getirmekten çekinmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'Hukusuzluğunuzda boğulacaksınız' sözleriyle sosyal medyadan paylaşımda bulunarak hedef gösterdi.


SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Firari hain Can Dündar'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi yükseldi.

ANAYASAL DÜZENİ BOZMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTI KARARI
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

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