Şehitlere gözyaşlarıyla veda

İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız, 15 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir çocuk babası Yıldız'ın cenazesi Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındıktan sonra törenin Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinç, milletvekilleri, 15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Yıldız'ın kardeşi Hacı Yıldız, "Vatan sağ olsun kardeşim" diyerek tabuta sarıldı. Şehit eşi Türkan Yıldız da törende güçlükle ayakta durabildi.
İDLİB'E KOMANDO DESTEĞİ
İdlib'deki hain saldırıdan sonra bölgeye takviye yapıldı. Alınan geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 60 zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu konvoy, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Birlik, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'de görev alacak.
Şehit Yıldız, minik yavrusuna böyle veda etti.
Şehit Uzman Çavuş Kadir Yıldız, bir çocuk babasıydı.
MEHMET BONCUK - DİLARA ARSLANGEDİKLİ
İDLİB'E KOMANDO DESTEĞİ
İdlib'deki hain saldırıdan sonra bölgeye takviye yapıldı. Alınan geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 60 zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu konvoy, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Birlik, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'de görev alacak.
Şehit Yıldız, minik yavrusuna böyle veda etti.
Şehit Uzman Çavuş Kadir Yıldız, bir çocuk babasıydı.
MEHMET BONCUK - DİLARA ARSLANGEDİKLİ
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