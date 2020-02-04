Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2020 07:55
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:12

Son dakika: 'ye , Konya ve Balıkesir merkezli 38 ilde operasyon: 149 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre; merkezli 5 ilde 'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer alan 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ayrıca Konya ve Balıkesir merkezli 33 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı ile adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli olmak üzere toplam 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yapılan operasyonda da 21 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'ye dev operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı.

İzmir, , Aydın, ve illerinde gerçekleştirilen operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, delil toplamak amacıyla arama da yapıyor.

KONYA MERKEZLİ OPERASYON
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/ soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi. Ardından da şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonların devam ettiği bildirildi.

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYON
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYON
FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 8'i aktif çalışan 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: FETÖ'ye İzmir, Konya ve Balıkesir merkezli 38 ilde operasyon: 149 gözaltı kararı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri