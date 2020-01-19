Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Rahşan Ecevit'in vasiyeti üzerine bugün devlet mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği açıklandı.
- Güncel
- 19.01.2020
- Gazete
Vasiyeti yerine getiriliyor
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Rahşan Ecevit'in vasiyeti üzerine bugün devlet mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği açıklandı.
- "HDP Kürtlerin düşmanı"
- Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
- Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.