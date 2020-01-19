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Vasiyeti yerine getiriliyor

'in eşi ve 'nin (DSP) Kurucu Genel Başkanı , dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Rahşan Ecevit'in vasiyeti üzerine bugün devlet mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği açıklandı.

Vasiyeti yerine getiriliyor
Eski Başbakanlardan 'in eşi ve 'nin (DSP) Kurucu Genel Başkanı , dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Rahşan Ecevit'in vasiyeti üzerine bugün devlet mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği açıklandı.

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