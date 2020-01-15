Mülteci göçü kontrol altında

Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, 'Göçü Suriye içinde yönetmeye, orada yerleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye oradaki insani kriz ve göçü en iyi şekilde yönetiyor' dedi. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, 'Göçü Suriye içinde yönetmeye, orada yerleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye oradaki insani kriz ve göçü en iyi şekilde yönetiyor' dedi. TÜLAY CANBOLAT
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