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Mülteci göçü kontrol altında

Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Göçü Suriye içinde yönetmeye, orada yerleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye oradaki insani kriz ve göçü en iyi şekilde yönetiyor" dedi.

Mülteci göçü kontrol altında
Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Göçü Suriye içinde yönetmeye, orada yerleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye oradaki insani kriz ve göçü en iyi şekilde yönetiyor" dedi.

TÜLAY CANBOLAT

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