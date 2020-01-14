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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:57

Milyonların gözü orada! , , ek gösterge, ve işçi... 'ten geçti mi?

Milyonların gözü bugün yapılacak olan oturumuna çevrilmiş durumda. , , işçi, , , yasası milyonlarca vatandaş bilgi sahibi olmak istiyor. Bu anlamda haberimizde gelişmelerini sizler için derledik. Meclis 'ta bugün toplanacak ve EYT, taşeron işçiler ve sözleşmeli personele kadro ve nafaka konuları 2020 yılında gündeme gelmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge ne an çıkacak kimleri kapsayacak araştırması yaklaşık 1.6 milyon emekli ve memurun gündeminde. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

Milyonların gözü orada! EYT, af, ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi...

14 Ocak Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında yani bu ay içinde Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Zaman zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasası 2019'da çıkmadı. Son ana kadar çözüm bekleyen Emeklilikte yaşa takılanlar TBMM'nin tatile girmesi sonrasında umutlarını 2020 yılına taşıdı. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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