İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mücadele sürecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Soylu, "PKK'nın dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Soylu, "PKK'nın dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" ifadesini kullandı.



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