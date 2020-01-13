İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Soylu, "PKK'nın dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 13.01.2020
- Gazete
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mücadele sürecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Soylu, "PKK'nın dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" ifadesini kullandı.
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