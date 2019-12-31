Çocuklarımızı istiyoruz! Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemi 119'uncu gününe girdi. oğlu Erkan için mücadele veren Fahrettin Akkuş, "Yeter artık. Bu kadar da olmaz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Bunlardan sadaka istemiyoruz" diyerek kalleşlere isyan etti.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemi 119'uncu gününe girdi. oğlu Erkan için mücadele veren Fahrettin Akkuş, "Yeter artık. Bu kadar da olmaz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Bunlardan sadaka istemiyoruz" diyerek kalleşlere isyan etti. TÜM MANŞETLER