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Yılbaşını kana bulayacaklardı

Tekirdağ'da polis ekipleri, yılbaşı eğlenceleri öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 DEAŞ üyesi yakaladı. Suriye'de terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu M.A.A., U.A.E.A., O.E.A. ve M.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yılbaşını kana bulayacaklardı
Tekirdağ'da polis ekipleri, yılbaşı eğlenceleri öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 DEAŞ üyesi yakaladı. Suriye'de terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu M.A.A., U.A.E.A., O.E.A. ve M.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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