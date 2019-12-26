Tekirdağ'da polis ekipleri, yılbaşı eğlenceleri öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 DEAŞ üyesi yakaladı. Suriye'de terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu M.A.A., U.A.E.A., O.E.A. ve M.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Güncel
- 26.12.2019
- Gazete
Yılbaşını kana bulayacaklardı
Tekirdağ'da polis ekipleri, yılbaşı eğlenceleri öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 DEAŞ üyesi yakaladı. Suriye'de terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu M.A.A., U.A.E.A., O.E.A. ve M.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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