Mevlid Kandili ile ilgili tüm müslüman aleminin sabırsız bekleyişi başladı. Yarın 8 Kasım Cuma günü kandil mi, ne kandili? Diye aramalar yoğunlaşmış durumda. Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.

Mevlid Kandili müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2019 Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma gecesi idrak edilecek. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte Diyanet İşleri kandil günleri!

YARIN KANDİL Mİ? YARIN NE KANDİLİ?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Hz. Muhammed (s.a.v) 'in doğduğu gece Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır. Kandil kelimesinde de, belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili dediğimizde, Resûlüllah (asv)'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hâtıra gelmektedir. Müslümanlar, her sene Rebiü'l-evvel ayının on ikinci gecesini dualarlar, hatimlerle, mevlid-i Şeriflerle ihta eder. Müslümanlar bu gecenin hürmetine, günahları için, alemin huzuru ve mutluluğu için, Müslümanların kurtuluşu için Rabbimiz'e dua ve niyazda bulunur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2019 Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma gecesi idrak edilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ