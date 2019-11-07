Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün dolayısıyla eda edilen Mevlid Kandili, Müslüman aleminin ibadetleriyle ihya olacak. İşte Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Hangi dualar okunur? Nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2019 Mevlid Kandili Gecesi, 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek. Sözlükte "doğulan yer ve zaman" anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde "Hz. Peygamber'in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler" karşılığında kullanılmıştır.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" demiştir.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

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