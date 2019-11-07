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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 09:53

'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur?

yarın tüm müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Bu bağlamda Mevlid Kandili ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde aranmaya başladı. Peki ? İslam dininde çok önemli bir yeri olan Mevlid Kandili, bu yıl da huşu içerisinde idrak edilecek. . Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün dolayısıyla eda edilen Mevlid Kandili, Müslüman aleminin ibadetleriyle ihya olacak. Mevlid Kandil'inde neler yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Hangi dualar okunur? Nasıl niyet edilir? Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün dolayısıyla eda edilen Mevlid Kandili, Müslüman aleminin ibadetleriyle ihya olacak. İşte Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Hangi dualar okunur? Nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2019 Mevlid Kandili Gecesi, 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek. Sözlükte "doğulan yer ve zaman" anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde "Hz. Peygamber'in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler" karşılığında kullanılmıştır.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" demiştir.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

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