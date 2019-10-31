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’dan asker selamı cezası

'ın  da bir skandala imza attı. 'a, Türkiye-Belçika asker selamı verdiği için para cezası uyguladı ve oyuncunun sözleşmesini 3 aylığına dondurdu.

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