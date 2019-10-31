Yunanistan'ın AEK Hentbol Takımı da bir skandala imza attı. Kalecisi Yunus Özmusul'a, Türkiye-Belçika milli maçında asker selamı verdiği için para cezası uyguladı ve oyuncunun sözleşmesini 3 aylığına dondurdu.
- Güncel
- 31.10.2019
- Gazete
AEK’dan asker selamı cezası
Yunanistan'ın AEK Hentbol Takımı da bir skandala imza attı. Kalecisi Yunus Özmusul'a, Türkiye-Belçika milli maçında asker selamı verdiği için para cezası uyguladı ve oyuncunun sözleşmesini 3 aylığına dondurdu.
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