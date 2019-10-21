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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:35

3 ilde : Biri de 7 terörist etkisiz!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, , Mardin ve 'te gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i de olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'ın Lice kırsalında polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle ''de yer alan 'Fedai Koçer' kod adlı 1993 doğumlu Yusuf Demir olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca Mardin Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekât timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında, 1'i Gri Liste'de olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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