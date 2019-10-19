Şehitlerimiz hep yaşayacak

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri'nin 41.'si Trabzon'da açıldı. Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan kütüphaneye Mardin'de 2016 yılında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Şehit Tevfik Ayhan Gençleşen'in adı verildi. Açılışta konuşma yapan gazeteciyazar Sadık Albayrak, "Kültürel bakımdan zenginleşmek için okumak lazım. Bu tür kütüphaneleri açanlardan, şehitlerimizi unutmayanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
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