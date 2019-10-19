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Şehitlerimiz hep yaşayacak

'nin 41.'si 'da açıldı. 'nde açılan kütüphaneye 'de 2016 yılında şehit düşen Piyade 'in adı verildi. Açılışta konuşma yapan gazeteciyazar , "Kültürel bakımdan zenginleşmek için okumak lazım. Bu tür kütüphaneleri açanlardan, şehitlerimizi unutmayanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Şehitlerimiz hep yaşayacak

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri'nin 41.'si 'da açıldı. 'nde açılan kütüphaneye 'de 2016 yılında şehit düşen Piyade 'in adı verildi. Açılışta konuşma yapan gazeteciyazar , "Kültürel bakımdan zenginleşmek için okumak lazım. Bu tür kütüphaneleri açanlardan, şehitlerimizi unutmayanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR

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