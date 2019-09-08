Terör örgütünü son fabrika yangılarına ilişkin açıklama yapmaya iten sebep ise PKK'nın sözkonusu saldırıları sahiplenen başka örgütlerle yaşadığı problemler oldu. Eli kanlı örgüt, sabotajlara dair yazılı açıklamasında "Son günlerde adını kamuoyuna duyuran bazı oluşumların bizzat gerçekleştirdiğimiz eylemlere gölge düşürücü biçimde, emek verdiğimiz eylemlerimizi 'üstlenici' açıklamalar yaptığı görülmüştür. Ne amaçla bu yönteme başvurduklarını bilmemekle birlikte bu yöntemin faşizme karşı mücadelede ezilenlerin cephesine kazanç sağlamayacağını belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.
İŞTE SABOTAJ LİSTESİ
PKK'nın itiraf metninde üstlendiği diğer saldırılar şöyle sıralandı:
* 1 Temmuz: Datça'da Palmutbükü mevkiinde TV vericilerine yönelik sabotaj
* 2 Temmuz: İzmir'de Grand Otel ve çevresindeki otellere yönelik sabotaj
* 26 Temmuz: Ataköy Marina ve Pendik Marina'da lüks yatlara yönelik eylem
* 26 Temmuz: İzmir Bornava Pınarbaşı bölgesi palet üretim ve depolama tesisine saldırı
* 27 Temmuz: Bodrum'daki sürat botu eylemi
* 28 Temmuz: İstanbul Ambarlı Limanı eylemi
* 30 Temmuz Konya Beyşehir'de silah fabrikasına saldırı
* 30 ve 31 Temmuz: Denizli ve İzmir'de Adalet Bakanlığına bağlı yediemin depolarına yönelik saldırılar
* 1 Ağustos: Balıkesir Ayvalık ilçesinde fabrikaya saldırı
* 4 Ağustos: Denizli organize sanayi bölgesine yönelik saldırı
* 5 Ağustos Tuzla Piyade Okulu'na saldırı
* 6 Ağustos: Üsküdar Bilim Merkezi'ne yönelik saldırı
* 6 Ağustos: Zonguldak Alaplı'da bir fabrikaya yönelik sabotaj
* 9 Ağustos: Tuzla boya üretim fabrikasına saldırı
* 10 Ağustos: İzmir Çiğli'deki sanayi bölgesine yapılan saldırı
* 10 Ağustos: Konya Akşehir'de mühimmat yüklü askeri konvoya yapılan saldırı
* 10 Ağustos: Hatay Reyhanlı'da askeri mühimmat deposuna yapılan sabotaj
* 12 Ağustos: İzmir-Bornova'daki konteyner üretimi yapan fabrikaya yapılan saldırı
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