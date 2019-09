Başkan Erdoğan: Vatana uzanan her eli kıracağız

Milli mücadelenin işaret fişeği burada atılmıştır. Sivas, cumhuriyetin ilk merkezidir. Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur.Sivas'tan haykırıyoruz; Vatanımıza uzanan her eli kırdık, yine kıracağız. Ya olacağız, ya öleceğiz. Bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz.Erdoğan, Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Sivas'ta Sivas Kongresi'nin 100. Yıldönümü kutlamalarına katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye düşmanlarına sert mesajlar göndererek, "Vatanımıza, bayrağımıza uzanan her eli kırdık, yine kıracağız" dedi. Daha sonra Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na katılan Erdoğan, yeni çarpıcı mesajlar verdi:Birilerinin elinde onbinlerce nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Bize de ne diyorlar, 'Sakın ha, sen yapma.' Yanı başımızda İsrail var mı, var. Bütün her şeyini onunla korkutuyor. Biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz.Bir S-400 olayı oldu, kıyamet koparttılar. Almayacaksınız. Niye almayacağız ya? Adı üstünde savunma sistemi, taarruz değil. Bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık. Trump'a şunu söyledim. Sen de bize Patriot ver dedim. Rusya'dan hangi şartlarda aldıysak senden de aynı şartlarda alırız dedik.2020 ile ilgili ben bir büyüme oranı veriyorum. Ona kilitleneceğiz. Büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacak ve bunun üzerinde oynayacağız.Erdoğan Sivaslılar'a müjde verdi. "Ramazan ayına kadar Allah nasip ederse yüksek hızlı trenimizi Sivas'a vardıracağız" dedi.