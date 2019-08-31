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’nin çekildiğini bizzat görmek istiyoruz

YPG’nin çekildiğini bizzat görmek istiyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli bilgiler verdi. Terörle mücadeleyle ilgili "Yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyinde toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Akar, 'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine ilişkin de şunları söyledi: "İki Türk, iki olmak üzere 4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptı. ABD'liler tarafından bize bildirilen ''nin oradan çekildiğine' dair teyide muhtaç bilgiler var. Biz bizzat görmek, gözümüzle teyit etmek istiyoruz."

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