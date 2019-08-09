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Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, sonbaharda yoğun diplomasi trafiği yürütecek. , ve Zirvesi’nde dünyaya önemli mesajlar verecek.

Diplomasi trafiği
Başkan , sonbahardan itibaren diplomasi programlarını yoğunlaştıracak. Erdoğan, ilk olarak 'da, ve 'ın katılımıyla, 11 Eylül'de gerçekleşecek Suriye Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirvede, başta ve Fırat'ın doğusu olmak üzere 'deki gelişmeler ve oluşturulması planlanan 'barış koridoru' ele alınacak. Erdoğan, 24 Eylül'de ise ABD'nin kentinde düzenlenecek 74. 'da 'yi temsil edecek. Genel Kurul'a hitap edecek olan Erdoğan, başta İdlib ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'deki gelişmeler, mülteci sorunu ve meselesi konularında mesajlarını verecek. Başkan Erdoğan, 3 Ekim'de ise Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılacak.

HASAN AY

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