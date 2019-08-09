Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonbahardan itibaren diplomasi programlarını yoğunlaştıracak. Erdoğan, ilk olarak Ankara'da, Rusya ve İran'ın katılımıyla, 11 Eylül'de gerçekleşecek Suriye Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirvede, başta İdlib ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve oluşturulması planlanan 'barış koridoru' ele alınacak. Erdoğan, 24 Eylül'de ise ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 74. Genel Kurul'da Türkiye'yi temsil edecek. Genel Kurul'a hitap edecek olan Erdoğan, başta İdlib ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'deki gelişmeler, mülteci sorunu ve Filistin meselesi konularında mesajlarını verecek. Başkan Erdoğan, 3 Ekim'de ise Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılacak.
HASAN AY
HASAN AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.