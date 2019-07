Anayasa Mahkemesi (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

OYU TERÖR DESTEKÇİLERİNİ AKLADI

Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan da "hak ihlali" yönünde oy kullandığı toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Ancak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "ihlal" yönünde oy kullanması nedeniyle "eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı"na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi. Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adı altında hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi! Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine, başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

9 İSİM AYM'YE BAŞVURMUŞTU

Bir grup akademiysen tarafından yayımlanan bildiriye imza veren 9 akademisyen Füsun Üstel, İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları" nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

AYM DEVLETE "KATİL" DİYEBİLMEYE VİZE VERDİ

Star'ın haberine göre; AYM'nin skandal kararı bundan sonra üniversitelerde ya da başka platformlarda devlete "Katil", "terörist", "Katliamcı" gibi ifadelerin kullanılmasının, devlet büyüklerine hakaret edilmesinin önünü açtığına yönelik tartışmaları da berberinde getirdi.

AYM'YE TEPKİ YAĞDI

Anayasa Mahkemesi'nin bu skandal kararına ise art arda tepki yağdı. "Siviller hayatını kaybetti, çocuklar katledildi, askerimiz polisimiz şehit düştü, camiler yakıldı, şehirler yıkıldı... Bunları yapanları desteklemek suç değilmiş demek!" sözleriyle sosyal medyada tepkiler yağarken gözler AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın daha önce aldığı kararlara çevrildi.

1: DÜNDAR RAPORUNU YAZAN İSMİ ÖDÜLLENDİRDİ

Devlete katil demeyi ve terör örgütüne destek bildirisini ifade özgürlüğü olarak kabul eden Zühtü Arslan'ın 22/2/2019 tarihinde de AYM'ye genel sekreter olarak firari Can Dündar'ın tahliyesi için rapor yazan hakim Murat Şen'i görevlendirmişti.

2: CAN DÜNDAR'IN TAHLİYESİNİ SAĞLADI

Zühtü Arslan, MİT tırları ile ilgili Cumhuriyet gazetesi tarafından 29 Mayıs 2015'te atılan ihanet manşeti ardından FETÖ işbirlikçiliği, darbe ve casusluk suçlamaları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konan Can Dündar ve Erdem Gül'ün hak ihlaline uğradıkları yönünde karar verilmesini sağlamıştı. Vatan haini Can Dündar'ın tahliyesinin önünü açan ve bunu hemen kamuoyu ile paylaşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın gerekçesi yazılmayan bu karar nedeniyle büyük tepki çekmişti.

3: AYM BAŞKANI DAHA ÖNCE AÇIKLADIĞI KARARIN AKSİNİ SAVUNMUŞ

Can Dündar'ın tahliyesi için olağanüstü çaba sarf eden Zühtü Arslan 2008 yılında AYM'nin gerekçesi yazılmamış kararlarını kamuoyu ile paylaşmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu açıklamıştı. Geçmişte Paralel Yapı'nın eline geçtiği gerekçesiyle kapatılan Polis Akademisi Başkanlığını da yapan Arslan, 21 Haziran 2008 tarihinde Iğdır Barosu'nun düzenlediği panelde şunları söyledi: Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi sürekli yaptığı gibi 153. Maddeyi de ihlal etmiştir. Yani gerekçesi açıklanmadan, gerekçesi yazılmadan bu iptal kararını yine açıklamıştır. Bu Anayasa hükmünün yorumlanması, yorumlanarak işte, 'gerekçesi yazılmadan bazı kararlar açıklanabilir' şeklinde anlamlandırılması imkansızdır. Çünkü o kadar yalın bir ifadedeki iptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Bunu 100 kişiye sorduğunuzda 100 kişi de aynı şekilde anlayacaktır. Çünkü burada esneklik, elastiki bir şey yok. Önce gerekçesini yazacaksınız kararların ondan sonra açıklayacaksınız. Ama uzun süredir Anayasa Mahkemesi bu kuralı, bu Anayasa normunu ihlal ediyor ve gerekçesini yazmadan kararlarını açıklıyor.

AYM ÜYESİ İLE TARTIŞMIŞTI

AYM'de Dündar ile Gül kararı görüşülürken sert tartışmalar yaşanmış, bir AYM üyesi, "Kendimizi mahkeme yerine koyarak karar veremeyiz. Yargılama devam ediyor henüz iddianame bile okunmadı" itirazında bulunmuştu. Red oyu veren diğer iki üyenin de "Yargılama devam ediyor erteleyelim" demesi üzerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın devreye girmiş, "Bu işi bugün bitirmeliyiz. Bugün karar vermeliyiz" diyerek oylamaya geçilmişti.

JET GÜNDEM JET KARAR

Anayasa Mahkemesi, 25 Şubat'ta Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmaları suretiyle hak ihlaline maruz kaldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruları jet hızıyla gündeme almıştı. AYM, aynı gün iki ismin hak ihlaline maruz kaldıkları yönünde karar vermiş bunu hemen kamuoyu ile paylaşmıştı.

4: FETÖ'CÜ POLİSLERİ KORUYAN İFADELER VERMİŞTİ

AYM'nin başkanı Arslan'ın, emniyetteki FETÖ yapılanmasına ilişkin 2010'da başlatılan soruşturma kapsamında da müfettişlere örgütü aklayan bir ifade verdiği gündeme gelmişti. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın "Haliç'te Yaşayan Simonlar" kitabında Fetullah Gülen yandaşlarının Emniyet'te örgütlendiğini ve yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu yazmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. Dönemin Polis Akademisi Başkanı Zühtü Arslan'ın da "Bilgisine başvurulan kişi" sıfatıyla ifadesine istendi.

HAİNLER ARSLAN KALKANIYLA NEFES ALDI

Uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptığı Polis Akademisi'nde 3 yıl da başkanlık yapan Arslan, Emniyet'teki Paralel Yapı'yı gizledi. Arslan, müfettişlerin polis alımlarında Gülen gurubuna mensup adaylara kolaylık sağlanıp sağlanmadığı yönündeki soruya, "Sınav komisyonunu oluşturan kişilerin herhangi bir kadrolaşma içerisinde olduklarını ve öğrenci seçerken buna göre hareket ettiklerini görmedim" yanıtını verdi. Arslan, "Seçilen öğrencilerin dünya görüşlerini belirlemeye yönelik bir çalışmamız olmadı" iddiasında da bulundu. Arslan bu ifadesiyle Emniyet'teki FETÖ'cülere o dönem kalkan oldu.

İFADEYİ ALAN KİŞİ FETÖ'NÜN HEDEFİ OLMUŞTU

Arslan'ın ifadesini alan Mülkiye Başmüfettişi ise Ferda İleri'ydi. İleri, İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde şüpheli oldu. Casusluk kumpasına adı karıştığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konan İleri'nin İzmir'deki Askeri Casusluk iddiası çerçevesinde "düzenlediği raporlarla diğer örgüt mensupları ile birlikte bürokratların ve TSK mensuplarının tasfiye edilmesini sağladığı" iddia edildi. Arslan'ın FETÖ'cülere şahit olmadığını iddia ettiği Polis Akademisi 17-25 Aralık sonrasında örgüte eleman kazandığı iddiasıyla kapatılmıştı. Devrimci Karargah Soruşturması kapsamında 28 Eylül 2010'da gözaltına alınan Hanefi Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

.